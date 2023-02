Unbedingt! Erfahrene Personalfachleute werden Ihnen sogar raten, bei jedem Stellenwechsel wesentlich mehr Lohn zu verlangen Lohngespräch bei Inflation Ich will mehr Lohn! . Dass ein Fachkräftemangel herrscht, bringt Sie in eine besonders gute Position. Darauf brauchen Sie beim Vorstellungsgespräch aber nicht ausdrücklich hinzuweisen. Das könnte womöglich berechnend oder sogar herablassend verstanden werden. Viel besser ist es, wenn Sie gemeinsame Interessen herausstreichen und aufzeigen, was man dank Ihres Potenzials gemeinsam erreichen könnte.