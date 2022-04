Die fünf Systemlösungen unterscheiden sich vor allem durch die unterschiedliche Dämmung der Gebäudehülle. Vorgeschrieben ist in jedem Fall eine Heizanlage mit erneuerbarer Energie wie einer Wärmepumpe In acht Schritten zum Ziel So steigen Sie auf die Wärmepumpe um oder Pellets sowie der Einbau einer automatischen Lufterneuerung. Doch auch hier nimmt Minergie Rücksicht auf die teils schwierigen Verhältnisse in Altbauten und verlangt, wo nötig, nur eine Grundlüftung ohne Wärmerückgewinnung. So kann dort, wo es zu aufwendig wäre, auf Durchbrüche für die Führung der Rohre verzichtet werden.