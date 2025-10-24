Eine wahre Geschichte – passiert vor gut 30 Jahren. Ein junger Mann, Rockmusiker, lange Haare, steht über einer Bohrmaschine gebeugt. In einem Sekundenbruchteil geschieht es: Ein Haarbüschel gerät durch die Lüftungsschlitze in die auf Vollgas laufende Maschine, wickelt sich um die Antriebswelle, die Bohrmaschine knallt an den Kopf. Stille. Der junge Mann kann sich nicht vom Gerät befreien, ohne das Haarbüschel abzuschneiden. Darum legt er sich – mit Bohrmaschine am Kopf – aufs Sofa vor den TV und wartet auf seine WG-Mitbewohnerinnen. Vielleicht können sie seine Frisur retten.