Abgetrennter Finger

Bewahren Sie den Finger kühl und feucht auf, indem Sie ihn in ein sauberes Tuch wickeln, in einen Plastikbeutel geben und diesen in kaltes Wasser oder auf Eis legen. Wichtig: Direkten Kontakt des abgeschnittenen Körperteils mit Eis vermeiden, diesen auch nicht säubern und nicht desinfizieren. Mit dem Finger so schnell wie möglich in die Ambulanz!