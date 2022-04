Welche Schäden sind nicht gedeckt?

Verschiedene Versicherungen springen bei Schäden durch Naturereignisse ein (siehe Box am Artikelende). Wichtigstes Element bildet die Gebäudeversicherung, die in den meisten Kantonen obligatorisch ist. «Eine solche Versicherung ergibt in jedem Fall auch dort Sinn, wo sie nicht vorgeschrieben ist. Denn damit ist man gegen die mitunter beträchtlichen Schäden gut abgesichert, und die auf der Liegenschaft lastende Hypothek ist gedeckt», sagt Marc Pittner, Leiter Bereich Finanzierung bei der Graubündner Kantonalbank (GKB) in Chur.

Hundertprozentigen Schutz bietet die Versicherung aber nicht. Einerseits sind Schäden am Umschwung damit nicht gedeckt, diese können aber separat versichert werden. Andererseits bezahlt die Versicherung zwar die Kosten für die Reparatur oder den Wiederaufbau eines Gebäudes, nicht aber die Miete einer Ersatzwohnung, die bis zur Wiederherstellung der beschädigten Liegenschaft und neben dem weiterlaufenden Hypothekarzins berappt werden muss. «Wird es dadurch finanziell eng, sollte man unbedingt das Gespräch mit seiner Hypothekarbank suchen. Diese kann zur Reduktion der finanziellen Belastung eine vorübergehende Aussetzung von Amortisationsverpflichtungen prüfen», sagt Marc Pittner.

Durch die Gebäudeversicherung nicht gedeckt sind auch Risse durch Senkungen infolge von Rutschungen, wie sie derzeit an den Häusern in Brienz entstehen. «Versichert sind nur plötzlich eintretende Ereignisse», sagt Alain Marti, Vizedirektor der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKG). Der Kanton Graubünden hat aufgrund der Lage in Brienz jedoch reagiert und 2019 die Deckung von Schäden durch Rutschungen in das kantonale Gebäudeversicherungsgesetz aufgenommen. Damit wurde den Brienzern eine Last von den Schultern genommen. Ausserhalb von Graubünden müssen Liegenschaftsbesitzer Rissschäden durch Rutschungen weiterhin selbst bezahlen.