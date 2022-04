Dachterrasse – Bauliche Massnahmen müssen bewilligt werden

Ferdinand zieht in die Attikawohnung mit eigener Dachterrasse. Im Sommer tauscht er die einfachen Betonplatten durch edlen Granit aus. Das kümmert niemanden. Beim nächsten Gewitter regnet es rein – Ferdinand kann allerdings nichts dafür, es liegt an einem Konstruktionsfehler beim Dach. Die Handwerker müssen für die Reparatur die Platten herausspitzen. Ferdinand will, dass sich die Gemeinschaft am Ersatz beteiligt, weil er nichts für das undichte Dach könne.

Falsch: Die Dachterrasse ist ein sogenanntes Sondernutzungsrecht. Das heisst: Es darf sie zwar nur Ferdinand nutzen, sie ist aber dennoch gemeinschaftlich. Deshalb müssen alle baulichen Massnahmen von der Gemeinschaft bewilligt werden. Und das ist bei den Granitplatten nicht passiert. Darum muss die Gemeinschaft Ferdinands Auslagen nicht übernehmen.