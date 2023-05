Herr Sommaruga, wie interpretieren Sie als Präsident des Mieterverbands den Anstieg der Schlichtungsverfahren?

Eine wichtige Ursache ist sicher, dass die Vermieter die Schraube anziehen. Sie versuchen, Mieterinnen und Mieter rauszuwerfen Fristen, Formularpflicht & Co. Ist die Kündigung der Mietwohnung gültig? , die in eher günstigen Wohnungen leben. So können sie bei der Neuvermietung die Miete und ihre Renditen noch stärker erhöhen. Das ist stossend. Bereits jetzt sind viele Mieten missbräuchlich hoch.



Ab wann ist eine Miete missbräuchlich?

Gemäss Bundesgericht dürfen Eigentümer mit der Vermietung von Wohnungen Renditen erzielen, die maximal 2 Prozent höher liegen als der Referenzzinssatz. Wenn die Rendite höher ist, gilt sie als missbräuchlich. Mit dem aktuellen Referenzzinssatz von 1,25 Prozent wären also Renditen von maximal 3,25 Prozent erlaubt. Diverse Untersuchungen zeigen aber, dass die tatsächlich erzielten Renditen viel höher sind.