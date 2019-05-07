Wochenlang haben Jenny und Fabio Wohnungsinserate durchgeschaut, Mailinglisten gewälzt, alles besichtigt vom dunklen Loch bis zum Hochglanz-Apartment, sich bei Vermieterinnen und Vermietern eingeschleimt.



Die Mühe hat sich gelohnt: Das junge Paar hat die Zusage für eine 3,5-Zimmer-Altbauwohnung an bester Lage. Der Mietzins von 2885 Franken erscheint ihnen zwar hoch, aber für Zürich leider üblich. Doch als die beiden nach dem Mietvertrag auch das vorgeschriebene Formular aus dem Couvert ziehen, steigt ihr Puls: Der Vormieter musste nur 2380 Franken zahlen. Als Begründung steht nur: «Anpassung an die Orts- und Quartierüblichkeit». Gut 500 Franken mehr – ist das nicht jenseits?



Die beiden wenden sich ans Beratungszentrum des Beobachters: «Müssen wir die Mietzinserhöhung einfach hinnehmen?»