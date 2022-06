Was kann ich tun, damit ich nicht von einer horrenden Abrechnung überrascht werde?

Zunächst einmal: sparsam heizen und möglichst wenig Warmwasser verbrauchen. Ein Grad weniger Raumtemperatur macht schon etwas aus; der Energieverbrauch verringert sich um sechs Prozent. Ständig geöffnete Kippfenster verbrauchen Unmengen an Energie, lüften Sie lieber zweimal täglich fünf bis zehn Minuten. Und bitten Sie den Vermieter, die monatlichen Akontobeiträge zu erhöhen. So werden die Kosten gleichmässiger auf das Jahr verteilt – und die böse Überraschung kommt nicht erst am Ende der Heizperiode.