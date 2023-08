Dieses Fazit spiegelt sich nicht in der öffentlichen Wahrnehmung, vergeht doch kaum eine Woche, in der in den Medien nicht von steigenden Mieten und der schwierigen Wohnungssuche die Rede ist. Just letzte Woche beschloss die SP an ihrem Parteitag eine Resolution für eine sozial gerechte Wohnpolitik und stellte sich hinter eine geplante Volksinitiative des Mieterinnen- und Mieterverbands. Die zweitgrösste Schweizer Partei hat Wohnen im Wahljahr 2023 als Thema mit Sprengkraft erkannt.