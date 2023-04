Die ersten Projekte, die in diese Richtung gingen, tauchten in der Schweiz zwar Ende der Achtzigerjahre auf. «Doch auch vor 17 Jahren mutete unsere Idee noch ziemlich exotisch an», sagt Kurt Lampart. Der heute 76-Jährige war damals in der Planung für das Mehrgenerationenhaus Giesserei in Winterthur ZH dabei. Eröffnet wurde die Siedlung der Genossenschaft Gesewo mit 151 Wohnungen sowie rund 340 Bewohnerinnen und Bewohnern 2013. Noch heute ist die Siedlung ein stark beachtetes Pionierprojekt des Generationenwohnens. Kurt – in der Giesserei ist man schnell per du – lebt noch immer hier und amtet als Leiter Ressort Führungen und Studienbegleitungen.