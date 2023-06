In Hamburg in Deutschland hat ein Gericht einer Vermieterin erlaubt, von ihrer Mieterin die Entfernung eines Bienenstocks zu verlangen. Nachbarn im selben Haus hatten sich durch die Bienen auf ihren Balkonen gestört gefühlt. Für Martin Schwegler kommt es auf den Grad der Störung an. «Wenn man nicht mehr in Ruhe auf dem Balkon sitzen kann, ist die Störung erheblich. Bienenkot allein reicht aber kaum, damit ein Gericht verbietet, an einem Ort Bienen zu halten.»