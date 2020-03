Deshalb spricht er von Massentierhaltung Tierhaltung Wie gut geht es unseren Tieren wirklich? , wenn er über traditionelle Bienenzucht redet. Oder von Zooforschung. So bezeichnet Schiffer Studien an Bienen in Kisten. «Wer wirklich etwas über Bienen herausfinden will, muss sich wild lebenden Völkern zuwenden.» Seit 2016 tut er das für die Universität Würzburg. Er vergleicht das Leben von Bienen in Baumhöhlen mit der Haltung in Kisten und beobachtet die Auswirkungen auf die Gesundheit.