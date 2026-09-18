Lasst uns ein Haus kaufen!
So klappt der Traum vom Eigenheim – vier Projekte
Steigende Immobilienpreise und strenge Bankenregeln machen den Hauskauf selbst für Gutverdienende fast unmöglich. Doch innovative Wohnprojekte zeigen, wie gemeinschaftliches Leben bezahlbaren Wohnraum schafft.
Lesezeit: 13 Minuten
Sarah Serafini, Julia Hofer, Raphael Brunner und Sven Broder
Veröffentlicht am 18. September 2026 - 13:45 Uhr
Veröffentlicht am 18. September 2026 - 13:45 Uhr
«Der Traum vom Eigenheim» – ein Slogan, der unser Streben nach Freiheit, Sicherheit und Wohlstand prägend zusammenfasst. So war es. Und so ist es heute noch: Fragt man Schweizerinnen und Schweizer, die gerade auf Wohnungssuche sind, so antworten 63 Prozent, dass sie am liebsten Wohneigentum erwerben möchten.
Schwerpunkt: Hauskauf im Team
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