3. Vorhänge verwenden

Heizwärme lässt sich bereits sparen, indem man die Vorhänge zieht. Vor allem schwere Stoffe verhindern, dass zu viel Wärme entwischt. Wer noch mehr Energie sparen will, setzt auf spezielle Thermo-Vorhänge oder -Rollläden oder kombiniert gleich beides. Wichtig ist, dass sie keine Heizkörper verdecken. Denn so staut sich die warme Luft an, und der Rest des Raumes bleibt kalt.