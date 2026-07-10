Da Ihr PK-Guthaben höher ist und Ihre Frau mit Ihnen derzeit also gar keine EL mehr erhalten wird, kann Ihr Anspruch auf Überbrückungsleistungen nicht ohne weitere Prüfung abgelehnt werden. Die Vermögensschwelle bei den Überbrückungsleistungen ist mit 50’000 Franken für Einzelpersonen und 100’000 Franken für Ehepaare zwar tiefer angesetzt als bei den EL. Jedoch wird Pensionskassenguthaben der antragstellenden Person bei den ÜL nicht mitberücksichtigt, sofern es maximal 537’420 Franken beträgt. Ein Anspruch auf ÜL ist also durchaus möglich, wenn Sie auch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen.