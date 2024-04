Gäste in Schweizer Restaurants und Bars lassen jährlich rund eine Milliarde Franken Trinkgeld springen. Bisher blieb dieses Geld in der Regel unversteuert. Diese Praxis gerät nun immer mehr unter Druck. Der Grund dafür ist: Die meisten Gäste überweisen Trinkgeld ebenfalls digital – somit wird das Geld in der Buchhaltung sichtbar. Und muss offiziell verbucht werden.