Ihre Kündigung ist gültig Den Job kündigen So machen Sie es richtig , wenn daraus Ihr Wille klar hervorgeht. Es spielt keine Rolle, was der Arbeitgeber davon hält – er muss die Kündigung lediglich zur Kenntnis nehmen. Sie muss auch nicht schriftlich erfolgen, ausser das war vertraglich so vereinbart. Wenn Sie mündlich kündigen, empfiehlt sich aber aus Beweisgründen, sich vom Arbeitgeber bestätigen zu lassen, dass und wann er davon erfahren hat – oder dass Zeugen dabei sind.