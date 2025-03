Persönlich adressierte Briefe sind geheim. Nur die Empfängerin darf lesen, was darin steht. So will es das Briefgeheimnis, das in Verfassung und Gesetzen festgehalten ist. Doch Ende Februar passierte der Migros ausgerechnet bei einer Massenkündigung eine Panne: Pöstler – und möglicherweise auch weitere Personen – konnten im Sichtfenster des Couverts die Betreffzeile des Briefs lesen: «Kündigung inklusive Austrittsbestätigung». Dem Beobachter liegen entsprechende Belege vor.