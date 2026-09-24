Wenn Sie eine solche Regelung im Arbeitsvertrag haben, ist eine mündliche Kündigung ungültig. Sie wird dann behandelt, als wäre sie nie ausgesprochen worden. Das würde in Ihrem Fall heissen, dass Sie nachträglich noch schriftlich kündigen müssen. Gibt es keine solche Regelung, ist die mündlich ausgesprochene Kündigung aber gültig.