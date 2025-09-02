Egal, welches Geschlecht man betrachtet: Im internationalen Vergleich belegt die Schweiz einen Podestplatz (siehe Grafik oben). Im EU-Raum arbeiten nur in den Niederlanden mehr Erwerbstätige mit einem reduzierten Beschäftigungsgrad als hier. Gesamteuropäisch liegt die Quote nicht einmal halb so hoch wie in der Schweiz, und in einigen Ländern im Süden und vor allem in Osteuropa ist Teilzeitarbeit gar eine Randerscheinung.