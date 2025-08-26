Grundsätzlich ist Wildcampen verboten.

Das ist erlaubt

Einzelne Übernachtungen (nicht in Gruppen)

auf einem Privatgrundstück mit Erlaubnis des Eigentümers

im Gebirge, oberhalb der Waldgrenze; bei mehreren Übernachtungen muss ein Zelt tagsüber abgebaut werden

Notbiwakieren

Meldepflichtig ist Biwakieren/Campieren über mehrere Tage, bei mehr als fünf Personen oder bei mehr als einem Zelt.

Das ist verboten

Übernachten

in Naturschutzgebieten, empfindlichen Lebensräumen, Nationalparks, Jagdbanngebieten, Wildruhezonen

bei Betretungsverbot

Für Raststätten oder Parkplätze gibt es keine kantonalen Bestimmungen. Fragen Sie bei der Gemeinde oder beim Grundstücksbesitzer nach.