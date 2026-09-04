Gut versteckt zwischen Bäumen und Felsen, die ein Felssturz wie Hagelzucker auf einem Muffin verteilt hat, liegt der lang ersehnte Bergsee: so zauberhaft, dass sein Name besser nicht genannt wird – in diesem abgelegenen Tal hat niemand Interesse an einem Social-Media-Hype. Das seichte Seelein soll bleiben, wie es ist: verträumt, dunkel und still. Nur ein paar Enten schnattern.



Der Abstieg zum Alprestaurant Stäldeli auf 1373 Metern über Meer führt zurück in die Zivilisation: Auf der Terrasse geht es lustig zu, am Samstag treffen sich hier die Bauern der Umgebung zu einem wohlverdienten Schnipo. Gesprächsthema: der Formzustand der Schwinger aus der Region. Musik: Hudigääggeler direkt ab Schwyzerörgeli. Der Blick schweift über das in Abendsonne getauchte Panorama.