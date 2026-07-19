Wandern fördert die Koordination

Laufen wir über Stock und Stein, werden unsere Fussmuskeln von Tour zu Tour stärker und wir bekommen mehr Trittsicherheit. Durch das ständige Auf und Ab auf unebenem Untergrund werden Koordinationsvermögen und Gleichgewichtssinn wortwörtlich im Vorbeigehen gefördert. Wer den Effekt verstärken möchte, nutzt die Ruhepausen für weitere einfache Übungen. So könnt ihr etwa ein paar Runden auf Zehenspitzen gehen und im Ein-Bein-Stand auf einem Felsbrocken oder Baumstamm balancieren. Das kommt uns dann alles wieder zugute, wenn wir uns für die Instagram-Fotos in Yoga-Posen werfen.