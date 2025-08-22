Wo Sie wild zelten dürfen – ohne Bussen zu riskieren
Einfach irgendwo das Zelt aufzuschlagen, ist vielerorts verboten. Eine Übersicht, in welchen Kantonen es verboten ist und was wo erlaubt ist.
Der Trend zum Wildcampen flacht nicht ab: Landaus, landein schläft die Schweiz unter den Sternen. Die Campingplätze sind zwar oft ausgebucht, Wälder und Wiesen gibt es aber genug.
Die gute Nachricht: Wildcamping ist nicht generell verboten. Die schlechte: Kantone und Gemeinden können ihre eigenen Regeln aufstellen – und tun das praktisch überall. In Obwalden dürfen Camper zum Beispiel fast immer unter den Sternen schlafen, in Appenzell Innerrhoden praktisch nirgends. Die meisten Kantone erlauben eine Übernachtung ohne Zelt (Biwakieren), ebenso das Wildcamping im Gebirge oberhalb der Waldgrenze.
Wer mit Zelt oder Fahrzeug unterwegs ist, muss sich vorher also gründlich informieren. Bei einem Verstoss droht eine Busse (siehe Infobox).
Was gilt in den Kantonen? Eine Übersicht in Zusammenarbeit mit dem TCS
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Aargau
Appenzell Ausserrhoden
Appenzell Innerrhoden
Basel-Landschaft
Basel-Stadt
Bern
Freiburg
Genf
Glarus
Graubünden
Jura
Luzern
Neuenburg
Nidwalden
Obwalden
Schaffhausen
Schwyz
Solothurn
St. Gallen
Tessin
Thurgau
Uri
Waadt
Wallis
Zug
Zürich
Welche Strafe droht bei illegalem Wildcampen?
Wer trotz Verbot auf öffentlichem Grund übernachtet, wird von der Polizei gebüsst. Die Höhe der Busse hängt erneut von Kanton und Gemeinde ab. «Sie kann ein paar Hundert Franken betragen, aber auch 2000 Franken wie in der Stadt Bern», sagt Beobachter-Expertin Norina Meyer.
Auf privaten Grundstücken brauchen Camper eine Erlaubnis der Eigentümerin. «Wenn man einen umzäunten Garten betritt, droht eine Strafe», so Meyer. Das Areal müsse aber zumindest teilweise durch eine Hecke oder einen Zaun eingegrenzt sein. Entsteht ein Schaden am Grundstück, können Eigentümer Schadenersatz verlangen.
Wer wildcampen will, sollte sich nicht nur über Verbote informieren, sondern auch über Sicherheit, Umweltschutz, sensible Lebensräume und Tiere. Für das Campen mit Fahrzeugen und im Ausland gelten eigene Regeln. Die wichtigsten Tipps und Fakten finden Sie im Ratgeber unten.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals im Sommer 2023 veröffentlicht und nun aktualisiert.
Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.
Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.
5 Kommentare
Wildcampen sollte ausnamslos verboten sein. Basta.
Wald und Wiese werden als WC benutzt. Müll, Brandlöcher vom Grill, etc. Die Natur will das nicht...
Die Natur gehört ALLEN! Wenn Millionen versklavte "Nutztiere" dein sogenanntes WC nutzen ist alles okay! Wake up!!!.
Es gibt eine Map welche auf Gemeindeebene anzeigt ob wild-campieren erlaubt ist oder nicht. CanICampHere.ch
Die Waldgrenze ist 1800müM. Der höchste Berg im Ktn Zürich und Aargau ist 1300 resp. 900müM
Oberhalb der Waldgrenze sind Alpweiden. Die sind sehr empfindlich.