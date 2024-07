Auch vier Jahre nach der Pandemie flacht der Trend zum Wildcampen nicht ab. Das bemerken aktuell gerade auch die Behörden in Glarus Süd. Sie haben die Anweisung erteilt, Wildcamperinnen am beliebten Muttenkopf oder am Panixerpass wegzuschicken. Dort sollte ein Basecamp mit grossem Aufenthaltszelt und Komposttoiletten die Campierenden «kanalisieren». Das Angebot wurde zwar erfreut angenommen, trotzdem halten sich einige Naturliebhaber nicht daran. Daher führt Glarus Süd nun Kontrollen durch und spricht im schlimmsten Fall Bussen aus, wie SRF berichtet.