Manche Eltern kritisieren aber genau, dass Kinder mit Migrationshintergrund zu stark gefördert würden und die anderen zu wenig.

Der Auftrag der Schulen lautet, jedes Kind gemäss seinem Potenzial zu fördern. Die Schule steht dabei immer in der Zwickmühle und ist manchmal tatsächlich etwas zu defizitorientiert. Lernen findet ja aber nicht nur in der Schule statt, sondern auch ausserhalb. In Basel-Stadt können sich zum Beispiel Schüler und Schülerinnen, die besonders gut in Französisch sind, am freien Nachmittag in einem speziellen Kurs weiterbilden.