Beobachter: Vor kurzem veröffentlichte der Bund die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024. Insbesondere die schweren Gewalttaten haben stark zugenommen, auch bei Minderjährigen. Spürt man das an den Schulen?

Eveline Iannelli: Was draussen in der Gesellschaft abläuft, schwappt natürlich auch auf die Schulen über. Die müssen dann einen Umgang damit finden. Bei den Mädchen ist eher verbale und nonverbale Gewalt ein Thema. Buben «schlegeln» oft auf dem Pausenplatz, das ist Alltag. Gewalt an Schulen gab es schon immer, heute schaut man aber genauer hin.