Involvierte haben bei interner Untersuchung Rechte

Wer in einem Strafverfahren beschuldigt 4 beispielhafte Fälle Was will die Polizei von mir bei der Einvernahme? wird, der kann seine Aussage verweigern. Und Opfer können sich von einer Vertrauensperson begleiten lassen. Ob diese (und andere) Verfahrensrechte auch in einer internen Untersuchung gelten, ist unter Juristinnen umstritten. Dasselbe gilt für die Frage, ob Betroffene den Abschlussbericht einer externen oder internen Stelle einsehen dürfen. Die interne Untersuchung sollte so fair und unabhängig wie möglich sein – insofern fahren Arbeitgeberinnen besser, wenn sie den Betroffenen Rechte zukommen lassen. So muss der beschuldigte Arbeitnehmer, der befragt wird, wissen, was ihm vorgeworfen wird und wer ihn belastet.