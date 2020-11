Paula Lampart* (Name geändert) mag keinen Koriander. Ihr wird übel, wenn sie ihn nur riecht. Während eines Restaurantbesuchs im «Nooba» an der Europaallee in Zürich verzog sie deshalb ihr Gesicht, als sie ihre Tom-Kha-Gai-Suppe mit dem grünen Kraut serviert bekam, obwohl sie ausdrücklich ohne bestellt hatte.