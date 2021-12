Wir arbeiten nur noch halbtags. Ein Kollege hat nun an den Nachmittagen eine befristete Stelle in einem anderen Betrieb angenommen. Darf er das einfach? Und müsste ich mir auch etwas suchen?

Seit 1. Juli 2021 muss man die Zustimmung der Arbeitgeberin in einem solchen Fall nicht mehr einholen. Den Lohn aus der anderen Stelle muss man gemäss den vorübergehenden Bestimmungen des Bundes (bis Ende März 2022) nicht melden. Ebenso wird das Einkommen aus der Zwischenbeschäftigung bei der Berechnung des Verdienstausfalls der Kurzarbeitsentschädigung nicht mehr angerechnet. Übrigens: Seit 1. Juli 2021 dürfen die kantonalen Amtsstellen Ihnen bei Kurzarbeit keine Zwischenbeschäftigungen mehr zuweisen. Eine Zwischenbeschäftigung zu suchen oder anzunehmen, ist freiwillig Dies gilt unabhängig der erlassenen Covid-Massnahmen des Bundes.