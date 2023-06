Die Klägerin bestätigte, dass sie einen solchen Brief an die Firma verschickt hatte, und bot an, das Schreiben nachzureichen. Doch dafür sei es zu spät, entschied das Arbeitsgericht und verwies auf die Zivilprozessordnung Zivilprozessordnung So kommen Sie zu Ihrem Recht . Darin steht, dass mit der Klage alle Beweismittel eingereicht werden müssen. An der Hauptverhandlung kann man nur noch Beweise für neue, bisher unbekannte Tatsachen nachreichen. Doch das Protestschreiben war nichts Neues.