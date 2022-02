Liefer- und Kurierdienste

Hände weg von Lieferdiensten, die ihre Kuriere nicht anstellen, empfehlen die Gewerkschaften. Einige der grossen Firmen wie Just Eat/Eat.ch haben reguläre Arbeitsverträge.

Der Dachverband Zustellung Schweiz bemüht sich derzeit, mit den Sozialpartnern einen Gesamtarbeitsvertrag für die gesamte Branche auszuarbeiten. Das böte den Kurieren mehr Sicherheit sowie einen Mindestlohn von Fr. 20.65 pro Stunde. Zudem dürfte eine Mindestarbeitszeit von drei Stunden nicht unterschritten werden; eine Anstellung auf Minutenbasis wäre nicht mehr möglich. So will man Minijobs für einen Minilohn verhindern. Das beträfe auch Lieferdienste wie Just Eat oder Smood.

Wann der Gesamtarbeitsvertrag greift, ist unklar. Das Basler Familienunternehmen Velogourmet.ch hat sich demjenigen von Swiss Messenger Logistic angeschlossen. Co-Geschäftsführer Joost Oerlemans dazu: «Man kann nicht immer klagen, dass die Grossen sich nicht an die Regulierungen halten, und selber keine Zeichen setzen.»

Für David Roth von der Gewerkschaft Syndicom ist noch ein anderer Punkt wichtig: «Unabhängig, wo man bestellt, sollte man immer ein Trinkgeld geben. Und zwar am besten bar auf die Hand.»