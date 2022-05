Was ist passiert? Direct Mail Company stellt die Produktion von rund einer Million Weihnachtskarten ein, die ihre schweizweit rund 4000 Zusteller in die Briefkästen legen konnten. Die Karten seien eine «Geste der Wertschätzung und des Dankes für die Treue der Kundinnen und Kunden», sagt Post-Mediensprecherin Denise Birchler. Für die Mitarbeitenden wie René Tanner (Name geändert), der in Basel seit knapp drei Jahrzehnten auf Tour geht, aber auch eine Möglichkeit, den Verdienst aufzubessern. Einige Kunden überreichten ihm darauf ein «Trinkgeld» – ebenfalls als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung.