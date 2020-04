Lieber machen sie den Laden dicht. Doch was dann? Verhindern kann den erzwungenen Massenexodus aus der Selbständigkeit Selbständigkeit So werden Sie zum eigenen Chef nur Grosszügigkeit. Der Staat hat ihre Existenz in Gefahr gebracht. Der Staat ist in der Pflicht, das wiedergutzumachen. Entweder durch eine kräftige Geldspritze, wie sie grössere Firmen indirekt über die Kurzarbeit erhalten. Oder durch Darlehen, die Selbständige nur zurückzahlen müssen, wenn ihr Geschäft gut läuft.