Es sei «en schöne Seich», was ihm mit Localsearch widerfahren ist. Markus Engler ist Geschäfts­führer der Sorola Storen GmbH in ­Hertenstein bei Baden AG und hat sich im Februar 2018 von der Swisscom-Tochter eine Webpräsenz bauen lassen. Dafür bezahlte er 1490 Franken – an sich ein guter Preis. Doch zum ­Rundum-sorglos-Paket (Eigenwerbung) kommen jährlich noch 990 Franken für den Support dazu. Zudem beträgt die Dauer solcher Serviceverträge drei Jahre.