Gut zu wissen

Der Vorsorgeauftrag muss von Hand geschrieben werden. Wenn Ihnen das Mühe bereitet, können Sie ihn auch am Computer aufsetzen, ausdrucken und das Dokument auf einem Notariat öffentlich beurkunden lassen. Der Vorsorgeauftrag muss im Notfall schnell zur Hand sein. Bewahren Sie ihn also nicht in Ihrem Banksafe auf, sondern legen Sie ihn zu Hause zu allen anderen wichtigen Papieren – am besten in einem verschlossenen Umschlag, auf den Sie «Mein Vorsorgeauftrag» schreiben. Gut ist auch, wenn die beauftragte Person eine Kopie hat. Die Patientenverfügung kommt erst zum Zug, wenn Sie urteilsunfähig sind. Solange Sie ansprechbar sind und selber bestimmen können, dürfen Sie sich in einer konkreten Situation jederzeit anders entscheiden.