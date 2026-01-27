So hilft er etwa, den Überblick über die neue rechtliche Situation zu bewahren. Er zeigt auf, wie es gelingt, an der bisherigen Stelle neue Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Oder er unterstützt Betroffene dabei, im Pensionsalter eine neue Stelle zu finden, eine Firma zu gründen oder auf freier Basis weiterzuarbeiten. Ebenfalls ein Thema: was bei Freiwilligenarbeit oder Ehrenämtern zu beachten ist.