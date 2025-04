2. Achtung vor dem Herdentrieb

Hüten Sie sich davor, zu kaufen, weil alle kaufen. Diese Wahrnehmungsverzerrung hat die negativsten Auswirkungen. Tauschen Sie sich lieber mit Leuten aus, die Ihre Meinung nicht teilen. Wer gleicher Meinung ist, hat meist ähnliche Positionen an der Börse und ist in einer ähnlichen Stimmung – gehört also zur gleichen Herde.