Darüber hinaus rückt der Ratgeber auch das allgemeine Altersbild in einer sich wandelnden Gesellschaft in ein neues Licht. Die Botschaft ist klar: Wie jüngere Menschen leisten auch ältere Menschen einen wichtigen Beitrag an die Gesellschaft und an ein funktionierendes Zusammenleben. Denn für den Arbeitsmarkt und die Altersvorsorge sind ältere Menschen eine wichtige Ressource. Sie bilden nicht nur in der Freiwilligenarbeit eine tragende Säule, sondern ihre Erfahrung, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten werden zunehmend für die Wirtschaft wichtig.