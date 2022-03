Silke Zemp, Leiterin des Berufsinformationszentrums in Kloten, kann da nur zustimmen. Sie empfiehlt, zwei bis drei Berufe auszuprobieren. Beim Schnuppern können die Jugendlichen selbst Arbeiten verrichten, Herausforderungen spüren, die Teamkonstellation erleben Betriebsklima Wenns am Arbeitsplatz menschelt – oder auch erfahren, ob sie sich in einem Grossbetrieb oder einem KMU wohler fühlen. «Schnuppern macht es möglich, Vorstellungen zu überprüfen und erste Sinneserfahrungen im Wunschberuf zu erleben», sagt Silke Zemp. «In einer Backstube ist es vor allem im Sommer sehr heiss. Und in der Pflege sehe ich Wunden. Ertrage ich das?»