Das Festhalten am physischen Unterricht ist umstritten, auch wenn die Kinder nicht Treiber der Corona-Pandemie sind. Aber sie spielen zumindest eine gewisse Rolle. Hinzu kommt: Der Unterricht ist beeinträchtigt. Allein in der Stadt Zürich mussten seit den Herbstferien über 1000 Kinder in Quarantäne, in der Sekundarstufe oft ganze Klassen.