Die Familie Sulemani wohnt in einer Sozialsiedlung am Rand von Zürich. Bis vor drei Jahren lebten sie noch zu sechst in einer Zweizimmerwohnung. «Hier in der neuen Wohnung ist es wie in einer Villa für uns», sagt die Mutter. Die vier Kinder teilen sich zwei Zimmer. Die 40-Jährige sitzt auf dem Sofa im Wohn- und Esszimmer, serviert süssen Schwarztee. Sie zeigt auf den Spielplatz im Innenhof. Er ist zum Zufluchtsort für die Kinder geworden.