Die Staatsverschuldung ist – im Vergleich zu allen OECD-Staaten – einmalig tief. Ist es tatsächlich so schlimm, wenn der Bund jetzt Milliarden aufnehmen muss – zumal wir ja Negativzinsen haben und er an den Schulden noch verdient?

Ja, aber Schulden sind Schulden, auch wenn der Zinssatz tief ist. Sie werden unseren Spielraum bei der nächsten Krise stark einschränken, wenn wir das Gefühl haben, es spiele überhaupt keine Rolle, in welcher finanzpolitischen Verfassung wir aus dieser Corona-Krise herauskommen. Man sollte im Moment auch Steuererleichterungen zur Entlastung der KMU anstreben. Das grösste Risiko ist eine hohe Arbeitslosigkeit. Die verschwindet nicht so schnell.