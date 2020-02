Früher hiess es, es seien die Mädchen, die in der Schule benachteiligt würden.

Wichtig für die Schule ist, dass sie gender-balanciert ist, dass beiden Geschlechtern geschaut wird. Mädchen in der Unterstufe sind zum Beispiel oft von Prinzessinnen fasziniert, kleiden sich pink, lieben diese Traumwelt. Darüber darf man sich nicht lustig machen. Sondern man erklärt ihnen besser, was für Vorschriften echte Prinzessinnen auch heute noch einhalten müssen, dass sie keinen Kaugummi kauen dürfen und sich an die strikten Hofetiketten halten müssen, was nicht so toll ist. Daraus entstehen manchmal interessante Gespräche über das Anpassen und Ausbrechen aus Rollenmustern.