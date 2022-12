Ob ein solches Gesuch (siehe Mustervorlage unten) bewilligt wird, liegt im Ermessen der Schulbehörde. Wie gross die Chance ist, hängt unter anderem von der Begründung ab. Dass der Flug an Wochentagen günstiger ist, reicht meist nicht. Wenn hingegen ein spezieller Event in die Ferien fällt oder man Verwandte besucht, sind die Chancen grösser – sofern es nicht bereits der dritte 80. Geburtstag des Grossvaters in Spanien ist.