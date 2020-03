Am liebsten würde er sich mit Viola Amherd, der VBS-Chefin, an einen Tisch setzen. Ihr die Sache erklären. Nell würde der Bundesrätin den dicken Ordner zeigen, in dem er alle Dokumente sammelt, die seinen Fall betreffen. Darunter auch die Verfügung, in der es heisst: «Das Gesuch von Peter Nell um Dispensation von der Weiterbildungspflicht wird abgewiesen.» Als Beilage: Rechnung Verfahrenskosten mit Einzahlungsschein, 150 Franken.