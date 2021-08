Ein Aargauer, der in den Ferien regelmässig von daheim habe fliehen müssen, um Ruhe zu finden, hat nun etwas Erstaunliches erreicht: Den Kühen in seinem Wohnort Berikon werden die Glocken abgenommen. Die Beschwerde bei der Gemeinde blieb zunächst erfolglos. Zu gespalten sei das Dorf in dieser Frage. Beim Kanton fand er Gehör: «Die Nachtruhe ab 22 Uhr soll auch für Kuhglocken gelten.»