Zwischen 1940 und 1980 hat der Psychiatrieprofessor Roland Kuhn in Münsterlingen nicht zugelassene Substanzen getestet – an etwa 3000 Personen. Das Ausmass dieser Tests hat letzten Herbst eine interdisziplinäre Forschungsarbeit dokumentiert, die der Kanton Thurgau in Auftrag gegeben hatte (der Beobachter berichtete).