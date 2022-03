Schnelleres Abspielen ist interessant, wenn man sich in kurzer Zeit möglichst viel zu Gemüte führen will. Auf Netflix verfolgen «Speedwatcher» ihre Lieblingsserien mit Faktor 1,2 – also um 20 Prozent schneller als normal. Nach einer Eingewöhnungszeit erhöhen manche auch bis Faktor 2 und verschaffen sich so einen raschen Überblick über verpasste Serienfolgen.